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Запрет на поездки граждан США в КНДР продлен до осени 2021 года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США продлил запрет для американцев на поездки в Северную Корею еще на один год, сообщается на сайте официального журнала Федерального правительства США.

"Государственный департамент определил, что по-прежнему существует серьезная опасность ареста и длительного содержания под стражей для граждан Соединенных Штатов, представляющая непосредственную угрозу их физической безопасности", - говорится в сообщении.

В связи с этим госдеп в третий раз продлил постановление, согласно которому все американские паспорта являются недействительными для посещения КНДР, если они специально не подтверждены для таких поездок.

Отмечается, что продление ограничения на поездки в КНДР вступает в силу 1 сентября 2020 года и истекает 31 августа 2021 года, если не будет продлено или отменено госсекретарем США ранее.

Запрет впервые был введен в 2017 году тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном после кончины в США американского студента Отто Уормбиера, который заболел, отбывая заключение в северокорейской тюрьме, и после этого в состоянии комы был выслан на родину, где скончался вскоре после возвращения.

США КНДР

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