Трамп заявил, что США не платили КНДР за медпомощь умершему после тюрьмы студенту

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - США никогда не выплачивали Северной Корее деньги за медицинскую помощь студенту Отто Вомбиеру, задержанному в Пхеньяне в 2016 году и впоследствии умершему в Штатах, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Никаких денег Северной Корее за Отто Вомбиера не платили - ни 2 млн долларов, ни сколько бы еще", - написал он в твиттере. "Это не администрация Обамы, которая заплатила 1,8 млрд долларов за четырех заложников или выдавала за предателя сержанта Бергдаля пять заключенных террористов, которые затем вскоре вернулись на поле битвы!" - добавил он.

No money was paid to North Korea for Otto Warmbier, not two Million Dollars, not anything else. This is not the Obama Administration that paid 1.8 Billion Dollars for four hostages, or gave five terroist hostages plus, who soon went back to battle, for traitor Sgt. Bergdahl! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2019

22-летний американский студент Вомбиер скончался 19 июня 2017 года в США. Ранее он был арестован в КНДР и приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позднее, в июне 2017 года, власти КНДР решили его освободить. Студента в состоянии комы перевезли из КНДР в родной штат Огайо, где он позже скончался.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что КНДР выставила США счет на $2 млн за медицинскую помощь Вомбиеру. В конце концов, этот счет был передан в Министерство финансов США, где оставался неоплаченным в течение 2017 года. Неизвестно, оплатила ли администрация этот счет позже.

Трамп ранее заявлял, что администрация не заплатила ничего, чтобы вернуть американских "заложников" из Северной Кореи.

Сержант Боуи Роберт Бергдаль находился в плену у движения "Талибан" (запрещено РФ) с 2009 по 2014 год, после чего его обменяли на пятерых заключенных из центра задержания на военной базе США "Гуантанамо" (Куба). После возвращения в США над ним начался судебный процесс, и в октябре 2017 года он признал свою вину в дезертирстве и поведении, недостойном военнослужащего перед лицом противника. В ноябре 2017 года судья военного трибунала приговорил его к увольнению из армии без сохранения льгот и пенсии и к штрафу. Трамп воспринял этот приговор крайне негативно и назвал его "позором".