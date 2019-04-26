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Трамп заявил, что США не платили КНДР за медпомощь умершему после тюрьмы студенту

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - США никогда не выплачивали Северной Корее деньги за медицинскую помощь студенту Отто Вомбиеру, задержанному в Пхеньяне в 2016 году и впоследствии умершему в Штатах, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Никаких денег Северной Корее за Отто Вомбиера не платили - ни 2 млн долларов, ни сколько бы еще", - написал он в твиттере. "Это не администрация Обамы, которая заплатила 1,8 млрд долларов за четырех заложников или выдавала за предателя сержанта Бергдаля пять заключенных террористов, которые затем вскоре вернулись на поле битвы!" - добавил он.

22-летний американский студент Вомбиер скончался 19 июня 2017 года в США. Ранее он был арестован в КНДР и приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позднее, в июне 2017 года, власти КНДР решили его освободить. Студента в состоянии комы перевезли из КНДР в родной штат Огайо, где он позже скончался.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что КНДР выставила США счет на $2 млн за медицинскую помощь Вомбиеру. В конце концов, этот счет был передан в Министерство финансов США, где оставался неоплаченным в течение 2017 года. Неизвестно, оплатила ли администрация этот счет позже.

Трамп ранее заявлял, что администрация не заплатила ничего, чтобы вернуть американских "заложников" из Северной Кореи.

Сержант Боуи Роберт Бергдаль находился в плену у движения "Талибан" (запрещено РФ) с 2009 по 2014 год, после чего его обменяли на пятерых заключенных из центра задержания на военной базе США "Гуантанамо" (Куба). После возвращения в США над ним начался судебный процесс, и в октябре 2017 года он признал свою вину в дезертирстве и поведении, недостойном военнослужащего перед лицом противника. В ноябре 2017 года судья военного трибунала приговорил его к увольнению из армии без сохранения льгот и пенсии и к штрафу. Трамп воспринял этот приговор крайне негативно и назвал его "позором".

США КНДР Дональд Трамп Отто Вомбиер

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