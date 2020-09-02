Умер один из лидеров "красных кхмеров", отбывавший пожизненный срок

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Камбодже умер один из лидеров "красных кхмеров" Канг Кек Иеу, известный также как товарищ Дуч, сообщает BBC News со ссылкой на представителя международного трибунала по делам о преступлениях "красных кхмеров". Ему было 77 лет. Он давно болел.

Дуч умер глубокой ночью 2 сентября в больнице Khmer Soviet Friendship, куда его перевели из тюрьмы, уточнил представитель трибунала.

Товарищ Дуч был одним из лидеров маоистского режима "красных кхмеров", действовавшего в Камбодже в 1975–1979 годах. Считается, что при этом режиме были убиты до 2 млн человек, отмечает ВВС.

Канг Кек Иеу руководил секретной тюрьмой S-21, обустроенной кхмерами в здании школы Туол Сленг в Пномпене. Через эту тюрьму прошли, по разным данным, от 15 000 до 17 000 человек, большинство из которых под пытками признались в мнимых преступлениях и были убиты. Узники погибали от ран, от учебных хирургических операций, проводившихся без наркоза, или их забивала бригада палачей. Их хоронили сначала рядом с тюрьмой, а когда там перестало хватать места - в Полях смерти под Пномпенем.

Osebno je nadzoroval mučenja na tisoče moških, žensk in otrok v zloglasnem zaporu Tuol Sleng v prestolnici Phnom Penh. https://t.co/ApFMkPv4N8 — Delo (@Delo) September 2, 2020

Товарища Дуча арестовали в марте 1999 года. Трибунал, созданный при поддержке ООН, в 2010 году, признал его виновным в преступлениях против человечности, и приговорил к 30 годам тюрьмы.

Канг Кек Иеу обжаловал это решение, и в 2012 году трибунал назначил ему пожизненный срок. На процессе он сначала признал вину как руководитель S-21, но в ходе апелляции начал говорить, что только выполнял приказы.

С 1980 года в Туол Сленге находится музей геноцида.