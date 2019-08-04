В Камбодже умер идеолог Красных Кхмеров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Военный преступник, политический деятель камбоджийского режима Красных Кхмеров Нуон Чеа, известный как "Брат номер два", скончался в возрасте 93 лет.

Как напоминает "Би-би-си", Нуон Чеа был признан виновным в геноциде вьетнамцев и представителей народности чам (тям). В 2018 году он был приговорен к пожизненному заключению.

Он был вторым человеком в Камбодже после диктатора Пола Пота в период действия режима Красных Кхмеров с 1975 по 1979 год. За это время в Кампучии, как режим называл Камбоджу, от голода, истощения и в результате казней погибли около 2 млн человек.

Нуон Чеа был одним из главных идеологов режима.