Россия – Япония: восемь лет поисков
Об уходе Синдзо Абэ с японской политической сцены
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Уход с японской политической сцены такого крупного политика последнего десятилетия, каковым, несомненно, является Синдзо Абэ, является значительным событием в общественно-политической жизни страны и в развитии ее международных отношений. На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с руководителем Группы изучения политики и экономики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН имени Примакова кандидатом экономических наук Виталием Швыдко.
Заложник переговорного процесса
- Конечно, нас в первую очередь интересуют перспективы российско-японских отношений. Синдзо Абэ пробыл на посту премьер-министра более восьми лет. Наши отношения стали за это время значительно глубже, но дальнейшему развитию помешал один старый вопрос: вопрос о границах.
- Что касается отношений Японии и России, то следует признать, что уходящий премьер играл в них стабилизирующую роль. Причем его роль особенно важна была во время многих негативных событий последнего десятилетия. Это и неожиданно резкие заявления депутатов парламента в адрес России, и поддержка, правда, в ограниченном размере, американских санкций против России.
Абэ не допустил поворота японской политики в сторону ухудшения наших отношений, сделав одним из своих главных обещаний в сфере внешней политики заключение мирного договора с Россией. В японском восприятии это означает, в первую очередь, достижение договоренности о послевоенной границе между двумя странами. Именно этот важнейших фактор в известной степени сделал его заложником переговорного процесса. Премьер так и не решился признать реальность – исчезновение шансов на осуществление этого обещания на приемлемых для своих коллег по партии условиях. К тому же, его предложения должны были быть поддержаны и Россией.
Подвело низкое качество экспертизы предлагаемых документов
- Он 26 раз встречался с президентом Путиным, что больше, чем кто-либо из государственных руководителей других стран. И наверняка каждый раз привозил к столу переговоров новые предложения. А результат не приближался. В чем причина?
- В известной степени его подвело и низкое качество внешнеполитической экспертизы подготавливаемых для него документов. Они были в основном плодом иллюзий. Их замысел был порою настолько неудачным, что эти предложения фактически загоняли премьера в тупик, из которого не было достойного для политика такого ранга выхода.
- В японских политических кругах не проскакивали предложения, которые озвучивал премьер?
- По мнению японских политических экспертов, в какой-то момент Синдзо Абэ в переговорах по мирному договору с Россией был готов пойти на серьезные уступки как по размерам территорий, которые должны были бы быть переданы под японский суверенный контроль, так и по условиям такой передачи. Вместе с тем, поскольку встречной готовности пойти на любые, даже частичные, уступки по вопросу о суверенитете над территориями юга Курил проявлено не было, в итоге премьер публично подтвердил изначальные позиции японского правительства по этому вопросу
А претенденты кто?
- Надо признать невозможность скорого решения, иначе - тупик в экономических связях.
- И все? Проблема закрыта насовсем?
- Теперь выход из тупика придется искать другим лидерам. Но скорее всего, будущий преемник Абэ на посту главы ЛДП (Либерально-демократической партии - ИФ) просто возьмет длительную паузу, предоставив стихийному ходу вещей нащупать некую точку равновесия в условиях сохраняющихся ограничений.
- Но в политике не бывает просто пауз, они должны чем-то мотивироваться.
- Естественными параметрами такой точки равновесия в двусторонних отношениях могут стать признания невозможности скорого преодоления негативного исторического наследия.
- Но это возврат к тому, с чего все начиналось в конце ХХ века: насколько я помню, президент Борис Ельцин говорил, что до конца века этот вопрос надо решить. Но когда посещал дальневосточные острова, посмотрев вокруг, сказал: "Нет, все-таки отдавать нельзя"!
- Не видеть прогресса в нынешних двусторонних отношениях нельзя ни в коем случае. Нерешенность обсуждаемого территориального вопроса не означает, что надо отказаться от политически мотивированного формирования условий для деловых связей. На повестке дня стоит и достижение сугубо прагматического взаимодействия в точках соприкосновения международных интересов двух стран, а таких немало. Например, поддержание стабильности на Корейском полуострове, предотвращение конфликтов в региональных акваториях, юридическое и институциональное сопровождение хозяйственной активности в Арктической зоне. Конечно, и объем товарооборота оставляет желать лучшего, он сейчас составляет 21,5 млрд долларов. Это немного меньше, чем в прошлом году, но повлияла пандемия, и обвал цен на нефть, и резкое падение курса рубля. Однако предложение российского президента довести товарооборот до 30 млрд долларов еще стоит на повестке дня.
С Россией понятно. А что ждет претендентов на китайском направлении?
- Вы сказали, что теперь выход придется искать другим политикам. Наверняка уже есть претенденты?
- Конечно. На позицию председателя ЛДП претендуют несколько партийных деятелей, представляющих различные фракции в руководстве партии, включая главу политсовета партии (Policy Research Council) бывшего главу МИД Фумио Кисида, бывшего генсека ЛДП и экс-министра обороны Сигэру Исиба, занимавшую одно время пост главы Минобороны Томоми Инада. Называются также имена главы секретариата правительства Ёсихидэ Суга и некоторых других влиятельных фигур. При этом сам Абэ, по-видимому, имеет более доверительные отношения с Кисида и Суга, в то время как Исиба известен периодически довольно острой критикой действий Абэ на посту премьера, главным образом в отношении внутриполитических проблем.
Что касается прогнозов будущей политики возможных преемников, следует иметь в виду, что в случае Японии наличие опыта руководства МИДом или министерством обороны мало что говорит об убеждениях и вкусах той или иной фигуры: министерские должности являются чисто политическими и никогда не занимаются карьерными дипломатами и военными. Все называемые претенденты на премьерское кресло придерживаются в целом одинаковых взглядов, они являются убежденными сторонниками сохранения военно-политического альянса с США, и более активного собственного военного строительства, а также его формальной легализации через внесение положения о вооруженных силах в конституцию страны.
Все они также с большой настороженностью относятся к военной и международной активности КНР, но считают необходимым сохранять конструктивный диалог с Пекином по вопросам безопасности для предотвращения неконтролируемой эскалации напряженности.
В отношениях с Китаем обострение американо-китайского противостояния, безусловно, осложнит привычную для японских руководителей тактику лавирования между поиском все новых союзников в деле критики китайской политики "ревизии" сложившегося в регионе международного порядка, с одной стороны, и поддержанием прямого диалога с китайским руководством с другой. Этот диалог и так сильно затормозился в результате пандемии коронавируса и прекращения личных встреч на высшем уровне, а также беспрецедентного роста активности морских и воздушных судов КНР в акваториях, прилегающих к спорным островам Сэнкаку.
Жесткая антикитайская линия США внутри Японии имеет оппонентов. Особенно это касается американских санкции в отношении китайских высокотехнологичных компаний из КНР, а также их деловых партнеров. Это заставляет многие японские корпорации пересматривать свои инвестиционные и торговые планы, связанные с Китаем и китайскими компаниями. Соответственно и резко ухудшает атмосферу в двусторонних японо-китайских отношениях, и во многом лишает японское правительство свободы маневра. Последнее особенно неприятно для японских политиков, несущих ответственность за военную безопасность страны, в гораздо большей степени зависящую от поведения китайских силовых ведомств, нежели от заявлений американских "союзников" Японии.
Таким образом, уход Абэ, коньком которого считалось (справедливо или нет) умение поддерживать личные контакты с самыми разными зарубежными партнерами, может осложнить процесс тонкого балансирования между центрами силы Северо-Восточной Азии.
А в Вашингтоне все спокойно...
- Американские эксперты, ссылаясь на мнение своих источников в Госдепартаменте США, говорят, что Вашингтон не имеет своих предпочтений в отношении преемника Синдзо Абэ. Они полагают, что его линия на поддержание привилегированных отношений с США при сохранении, впрочем, собственного видения интересов Японии в обеспечении национальной и международной безопасности, будет продолжена при любом исходе выборов в ЛДП. При этом главной областью споров внутри японо-американского альянса будут финансовые и организационно-технические аспекты содержания в Японии военных объектов США, а также закупок Японией американских вооружений, включая системы ПРО.
Эпилог
Мир без проблем не живет. Но и с ними, если их не решать, жить невозможно. Заколдованный круг? Пожалуй, нет. Кто-то ждет случай, потому что, как говорят, господин Случай идет к тому, кто его ждет. Вот теоретическое объяснение необходимости паузы в российско-японских переговорах по мирному договору.
Но можно подойти к проблеме по-другому, вспомнив высказывание Альберта Эйнштейна: ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал! А именно в этом причина неудачи при поисках решения проблемы мирного договора.
В начале интервью мы говорили о восьмилетнем периоде поиска решения проблемы японским премьером. Все напрасно, вероятно, потому что анализ опирался за историческое и военно-исторические "крючки". Напрасно потраченные годы? Эйнштейн так не считает. "Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое. Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники". Нет, 26 встреч руководителей наших стран не прошли даром. Они по крайней мере в экономике нашли что-то новое и полезное и стали развивать дальше. Не потерять бы это полезное!