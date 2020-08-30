СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга Фото: Reuters

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга решил побороться за пост премьер-министра после того, как действующий глава японского правительства Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По его данным, Суга примет участие в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), запланированных на 15 сентября. Kyodo отмечает, что ряд высокопоставленных членов ЛДП хвалят его навыки кризисного управления и заявляют, что важно поддерживать преемственность политики для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, о намерении побороться за пост премьер-министра Японии заявили бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба.

В пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что из-за проблем со здоровьем он принял решение оставить занимаемый пост. Он отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока ему не выберут преемника.

Также Абэ сказал, что заключение мирного договора с Россией остается в повестке дня ЛДП.