На Украине отмечен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро среды за сутки выявлено 2 495 новых заболевших коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

При этом 1 015 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 51 заболевший скончался.

1 сентября сообщалось о 2 088 заболевших, 31 августа - о 2 141 заболевшем коронавирусом за сутки, 30 августа сообщалось о 2 096 заболевших, 29 августа был выявлен 2 481 заразившийся, что было прежним максимальным показателем с начала пандемии.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на Украине составило на утро среды 125 798 человек, выздоровевших - 58 817, умерли 2 656 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (204) и Тернопольской (201) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 678 подозрений на заболевание COVID-19.