Тимошенко рассказала о преодолении кризисного состояния из-за COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко после двух недель борьбы с коронавирусной инфекцией сообщила, что пережила кризисное состояние и будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко на своей странице в фейсбуке в среду.

Информация о заболевании Тимошенко COVID-19 появилась 25 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивалось как тяжелое.