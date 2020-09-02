Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:10Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Тимошенко рассказала о преодолении кризисного состояния из-за COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко после двух недель борьбы с коронавирусной инфекцией сообщила, что пережила кризисное состояние и будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко на своей странице в фейсбуке в среду.

Информация о заболевании Тимошенко COVID-19 появилась 25 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивалось как тяжелое.

Юлия Тимошенко

Новости по теме

Новости

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Лавров заявил, что дестабилизация на акциях в Минске ведется с Украины

Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября

Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября

Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Труппа Купаловского театра в Минске рассыпалась после ухода гендиректора

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Россия – Япония: восемь лет поисков

Россия – Япония: восемь лет поисков
Пандемия коронавируса

На Украине отмечен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

На Украине отмечен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
Экономический кризис

Экономика Австралии вошла в рецессию впервые за 30 лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');