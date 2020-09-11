Тимошенко вылечилась от коронавируса

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу получила после болезни отрицательный результат теста на COVID-19, сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока в фейсбуке.

Информация о заболевании Тимошенко COVID-19 появилась 25 августа. Пресс-секретарь политика говорила, что ее состояние оценивалось как тяжелое.