Лавров заявил, что дестабилизация на акциях в Минске ведется с Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины.

"Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор" (запрещен в России - ИФ). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице", - сказал Лавров.

Лавров продолжил: "На Украине есть лагеря подготовки таких экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, и мы сегодня это обсуждали. Я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся. По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Белоруссии".