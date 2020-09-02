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В Киеве заявили, что не ведут "подрывной деятельности" против Минска

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины.

"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову. (. . .) Украина не вела, не ведет, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - написал Кулеба на своей странице в фейсбуке в среду.

Ранее в среду Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины.

"Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор" (эти организации запрещены в РФ - ИФ). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице", - сказал Лавров.

Он продолжил: "В Украине есть лагеря подготовки таких экстремистов, по нашим данным, в Волынской области, в Днепропетровской области, - и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, - по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь".

Дмитрий Кулеба Украина Сергей Лавров Белоруссия

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