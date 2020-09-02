Литва приняла план поддержки белорусского народа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Белоруссии, сообщил в среду в твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичус.

Цель плана, по его словам, "помочь пострадавшим от репрессий, оказать содействие белорусам в обучении в литовских высших учебных заведениях, в облегченном получении литовских виз и в интеграции в литовский рынок труда".

В прошлом месяце министр заявил о готовности предоставлять убежище белорусам на гуманитарных основаниях.

"Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения", - написал министр в Твиттере.

Накануне министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что власти страны разрешили воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву 64 гражданам Белоруссии.

Советник министра Божена Заборовска-Зданович позже уточнила агентству BNS, что пока из всех лиц, получивших разрешение приехать, им воспользовался 21 белорус, остальные еще только собираются приехать в Литву.

Кроме того, она сказала, что после президентских выборов в Белоруссии еще 11 человек попросили политического убежища.