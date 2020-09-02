Санкции Минска против физлиц из стран Балтии будут действовать и в РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лицам из государств Балтии, включенным Белоруссией в санкционный список, будет запрещен въезд и на территорию России, заявил в среду на пресс-конференции в Москве глава МИД республики Владимир Макей по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Поверьте, там достаточно много лиц включено со стороны всех трех этих прибалтийских государств. А с учетом того, что у нас единый список в рамках Союзного государства невъездных лиц вместе с Россией, то я думаю, что это должно заставить их в определенной мере задуматься", - сказал Макей. Он сообщил, что белорусская сторона не намерена публиковать этот санкционный список.

Макей также рассказал, что Минск подготовил асимметричный ответ на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Он отметил, что речь идет о лицах, "которые действительно рьяно пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов власти".

"Для нас это абсолютно неприемлемо, мы трактуем это как вмешательство во внутренние дела нашего государства", - подчеркнул Макей. Дипломат предупредил, что если другие страны будут вводить санкции против Белоруссии, то Минск в ответ "также будет предпринимать соответствующие адекватные решения".

Ранее на этой неделе Латвия, Литва и Эстония обнародовали список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны Балтии. Список включает около 30 имен, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко.