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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:09Заразились
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На Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На Украине зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от COVID-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 2 сентября, также был зафиксирован антирекорд: 2 495 новых инфицированных и 51 умерший за сутки, 1 сентября сообщалось о 2 088 заболевших, 31 августа - о 2 141 инфицированом за сутки, 30 августа было 2 096 заболевших, 29 августа - 2 481 инфицированный COVID-19.

Количество зараженных с начала пандемии составило на утро четверга 128 228 человек, выздоровевших - 59 676, умерли с начала пандемии 2 710 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 65 842 человека, что на 1 517 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (301), Тернопольской (242), Львовской (209), областях, а также в Киеве (280).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 807 подозрений на заболевание COVID-19.

Хроника 09 января – 03 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Украина СНБО Коронавирус

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