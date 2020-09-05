На Украине снова побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Фото: Reuters

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро субботы выявлено за сутки 2 836 заболевших COVID-19, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 4 сентября, был предыдущий антирекорд - 2 495 новых инфицированных за сутки; 3 сентября сообщалось о 2 430 заболевших, 2 сентября было 2 495 новых инфицированных, 1 сентября - 2 088 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 133 787 человек, умерли с начала пандемии 2 811 человек, выздоровели - 61 649 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеют 69 327 человек, что на 1 750 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (380), Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195) областях, а также в Киеве (315).