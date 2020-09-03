Лукашенко заявил об агрессии против Белоруссии извне

Он также поблагодарил РФ за поддержку Минска в данной ситуации

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республика столкнулась с "агрессией извне".

"Беларусь оказалась один на один с агрессией извне", - заявил Лукашенко при назначении руководителей местных исполнительных органов в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

В данной связи он выразил благодарность российской стороне за поддержку, "иначе стране было бы сейчас непросто".

Учитывая складывающуюся ситуацию, Лукашенко подчеркнул, что "ошибок нельзя допустить". "Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона", - заметил он.

"Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули", - заметил Лукашенко.

Белорусский президент также назвал государства, которые, по его данным, вмешиваются во внутренние дела страны и управляют протестными акциями в республике.

По словам Лукашенко, внешнее вмешательство в дела Белоруссии "происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает". "Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России (Сергея - ИФ) Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе", - напомнил Лукашенко.