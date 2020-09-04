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В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия готовится снять запрет на пересечение границы с Белоруссией, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Решение об открытии границы может быть принято уже во время визита Александра Лукашенко в Москву в течение ближайших двух недель", - сообщает издание со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктора Водолацкого.

"В ходе переговоров будет затронут этот вопрос, будут даны поручения министрам транспорта обеих стран подготовить все необходимые меры, чтобы снятие ограничений не привело ко второй волне пандемии, - цитирует газета парламентария.

Глава комитета Леонид Калашников также сообщил "Известиям", не уточняя при этом сроков, что "в ближайшее время будет принято решение об открытии границы с Белоруссией и возобновлении регулярных авиаперевозок".

Граница с Белоруссией была полностью перекрыта 30 марта в связи с ситуацией, связанной с распространением COVID-19. В июле текущего года Москва и Минск поднимали тему возобновления перевозок, но до конкретных решений тогда так и не дошло. Между тем белорусский авиаперевозчик "Белавиа" 24 августа продлил приостановку полетов в Россию по 14 сентября.

Белоруссия Россия

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