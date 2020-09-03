Меркель ушла от ответа на вопрос о будущем "Северного потока 2"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель после сделанного накануне заявления об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществами группы "Новичка" ушла от ответа на вопрос о "Северном потоке 2".

"Вчера я сделала большое заявление, сказала, что мы планируем делать в ближайшие дни <...> Мне нечего добавить", - сказала она журналистам в Берлине в четверг.

Накануне официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального найдены следы отравления нервно-паралитическим боевым веществом группы "новичок". Это подтвердила Меркель.

Перед этим, 28 августа Меркель говорила, что считает неправильным связывать ситуацию Навального с вопросом газопровода "Северный поток 2".

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