Суд в США временно запретил использовать нефтепровод Dakota Access

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Федеральный суд округа Колумбия постановил, что эксплуатация нефтепровода Dakota Access должна быть приостановлена до завершения новой экологической экспертизы. Исследование может продлиться 13 месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Ранее суд постановил, что разрешение на строительство и эксплуатацию нефтепровода, выданное Инженерным корпусом армии США, нарушает Закон о национальной политике в области окружающей среды (National Environmental Policy Act, NEPA) из-за отсутствия надлежащей экологической экспертизы.

6 июля судья Джеймс Боасберг признал, что "несмотря на нынешний низкий спрос на нефть, приостановка работы нефтепровода может вызвать значительные перебои в нефтедобывающей промышленности в Северной Дакоте и, возможно, в других штатах".

"Однако, учитывая степень серьезности нарушения NEPA со стороны корпуса, невозможность просто исправить ее, тот факт, что Dakota Access сознательно взял на себя экономические риски, и возможный ущерб из-за каждого дня эксплуатации нефтепровода, суд вынужден постановить, что прокачка нефти должны быть приостановлена", - говорится в решении.

Оператор нефтепровода Energy Transfer LP заявил, что намерен обжаловать это постановление.

"Мы считаем, что судья Боасберг превысил свои полномочия, постановив приостановить работу нефтепровода Dakota Access, который безопасно эксплуатировался более трех лет", - говорится в пресс-релизе компании.

Жители индейской резервации Стэндинг-Рок и экоактивисты давно добиваются остановки работы Dakota Access, который пересекает реку Миссури и соединяет Северную Дакоту и Иллинойс.

"Мы видим плоды многолетней борьбы, многолетнего противодействия людей крупным нефтяным компаниям и идее, что эта разрушительная инфраструктура необходима нам для здоровья экономики", - заявила Дженет Редман из отделения Greenpeace в США.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, в свою очередь, обвинил экологическое лобби в закрытии нефтепровода, который позволил создать 10 000 рабочих мест. По его словам, приостановка работы Dakota Access приведет к "потере миллионов долларов налоговых доходов", которые "направлялись в школы, больницы и на предоставление других общественных услуг в Северной и Южной Дакоте, Айове и Иллинойсе".

"Администрация Дональда Трампа продолжит бороться за расширение американской энергетической инфраструктуры, хорошо оплачиваемые рабочие места для американцев и усиление нашей энергетической безопасности и надежности", - говорится в заявлении министра.

Как отмечает WSJ, компаниям становится все сложнее получить одобрение строительства нефте- и газопроводов. Днем ранее Duke Energy Corp. и Dominion Energy отказались от проекта строительства газопровода Atlantic Coast Pipeline стоимостью $8 млрд из-за задержек в получении одобрения регуляторов. Компании представили проект в 2014 году, однако столкнулись с противодействием экоактивистов и организаций, представляющих интересы коренных американцев.