Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

У патриарха УПЦ-КП Филарета диагностировали коронавирус

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - У патриарха УПЦ-КП Филарета (Денисенко) диагностировали COVID-19, он госпитализирован. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Сообщаем, что у святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что состояние патриарха Филарета оценивается как удовлетворительное.

Филарету 91 год.

Украина УПЦ КП Филарет Денисенко коронавирус

Новости

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Один человек погиб, двое ранены в результате взрыва в Тбилиси

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города РФ до 30 сентября

Генсек НАТО призвал Россию передать ОЗХО данные о "Новичке"

Глава Smith & Wesson заявил о беспрецедентном спросе на оружие в США

Навальный попал в больницу

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Die Welt узналa, что Лукашенко не внесут в санкционный список ЕС

Die Welt узналa, что Лукашенко не внесут в санкционный список ЕС

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');