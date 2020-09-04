У патриарха УПЦ-КП Филарета диагностировали коронавирус

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - У патриарха УПЦ-КП Филарета (Денисенко) диагностировали COVID-19, он госпитализирован. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Сообщаем, что у святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что состояние патриарха Филарета оценивается как удовлетворительное.

Филарету 91 год.