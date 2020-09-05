В Японии приостановили поиски пропавших моряков из-за нового тайфуна

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Японские власти временно остановили поиски пропавших на этой неделе моряков и грузового судна, перевозившего крупный рогатый скот, из-за приближения нового мощного тайфуна, передают в субботу западные и местные СМИ.

По данным канала NHK, ожидается, что новый тайфун под названием "Хайшен" ударит вечером в субботу, и он будет мощнее, чем тайфун "Майсак", во время которого затонуло судно. Метеорологи не исключают, что он принесет с собой цунами.

В префектуре Окинава власти отдали распоряжение об эвакуации порядка 1,3 тыс. жителей, проживающих на островах, и предупредили, что позже ветра станут еще мощнее, ожидаются наводнения, беспрецедентно сильные ливни.

Компания Toyota уже приостановила работу на трех заводах в Кюсю до вечера понедельника, ожидается, что аналогичные меры предпримут компании Canon и Mitsubishi Electric. Отменены порядка 100 внутренних авиарейсов.

Экипаж пропавшего на этой неделе судна состоял из 39 филиппинцев, двух новозеландцев и двух австралийцев. Одного выжившего обнаружили вечером в среду, а накануне спасатели нашли тело погибшего члена экипажа. Судно перевозило порядка 6 тыс. коров из Новой Зеландии в Китай.