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"Женский марш мира" в Минске обошелся без задержаний

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Очередная акция протеста под названием "Женский марш мира" завершилась в центре Минска.

По предварительным данным МВД Белоруссии, задержаний в ходе акции не было.

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По информации очевидцев и белорусских СМИ, днем участницы акции собрались возле Комаровского рынка, затем колонной направились к проспекту Независимости. Среди участниц протеста ходили силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делали, передавал портал tut.by. Некоторые женщины держали в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран.

Через несколько часов демонстранты собрались на площади Независимости. Здесь же, по информации очевидцев и СМИ, находились силовики в форме без опознавательных знаков. Собравшихся просили разойтись, однако люди не уходили. По времени завершение акции практически совпало с началом в Красном костеле на площади Независимости вечерней службы за пострадавших на протестах людей.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Самые массовые акции протеста состоялись в Минске 16 и 23 августа. В ходе акций в общей сложности были задержаны более 7 тыс. человек.

Белоруссия Минск

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