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В Белоруссии на субботних акциях задержали 91 человека

В Белоруссии на субботних акциях задержали 91 человека
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - На несанкционированных акциях в Белоруссии, прошедших накануне, были задержаны девять десятков человек.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики в воскресенье, всего 5 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержали 91 человека. "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека", - сказали в милиции.

По данным МВД, протестные акции прошли в 18 населенных пунктах, общее количество участников составило примерно четыре тысячи человек.

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В Минске несанкционированные мероприятия отмечались в восьми местах. "Так, собравшиеся в 15:00 в районе Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись", - рассказали в милиции.

В министерстве подчеркнули, что милицией были "приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности проведения общественно-политических массовых мероприятий".

Пресс-служба МВД Белоруссии также сообщает, что в воскресенье в Минске в течение дня будут перекрыты проспекты города.

Отмечается, что в белорусской столице ожидаются очередные несанкционированные акции протеста.

В МВД предупредили о "комплексе мер, который будет предпринят в целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих".

Как отметили в ведомстве, сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. По его данным, дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.

В министерстве рекомендуют не поддаваться на призывы различных интернет-ресурсов собраться в воскресенье в столице для проведения протестных акций. Милиция предупредила о незаконности таких массовых мероприятий.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Его основной соперник Светлана Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей.

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Самые массовые акции протеста состоялись в Минске 16 и 23 августа. В ходе них в общей сложности были задержаны более семи тысяч человек.

В августе сторонники Тихановской создали Координационный совет белорусской оппозиции с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Протесты в Минске

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Белоруссия МВД

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