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В центре Минска активистки собрались на новую акцию протеста

В центре Минска активистки собрались на новую акцию протеста
На "Женском марше мира" на Комаровском рынке в Минске
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Очередная женская акция протеста, обозначенная как "Женский марш мира", проходит в субботу в центре Минска.

По информации очевидцев и белорусских СМИ, участницы акции собрались возле Комаровского рынка, а затем колонной направились к проспекту Независимости.

"Среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делают", - информирует портал tut.by.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят протестующим в знак поддержки.

Как сообщалось, в субботу на прошлой неделе в Минске также состоялся Женский марш солидарности. По оценкам СМИ, в продолжавшейся около 5 часов акции приняли участие около 10 тыс. человек, очевидцы говорили о точечных задержаниях.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, посчитав их сфальсифицированными.

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