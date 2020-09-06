Очевидцы сообщили о БТР в рядах охраны резиденции Лукашенко в Минске

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Силовики перекрыли проспект Независимости в Минске, резиденция белорусского президента в центре города окружена БТР.

Как сообщают очевидцы, вокруг дворца Независимости выстроились десять БТР. Подходы к резиденции оцеплены военными и людьми в черном камуфляже без опознавательных знаков.

По словам очевидцев, на проспекте Независимости начали собираться первые участники несанкционированной акции оппозиции. Они развернули бело-красно-белые флаги и начали скандировать лозунги.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Площадь Независимости, которую оппозиционеры определили точкой сбора, с раннего утра оцеплена милицией. По периметру площади установлены металлические заграждения и дежурят усиленные наряды силовиков. Подземные переходы на площади закрыты. ГАИ просит водителей проезжать ее без остановок даже для высадки и посадки.

В центре города одновременно закрыты несколько станций метро.