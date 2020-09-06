В центре Минска насчитали более 100 тыс. человек на акции оппозиции

По данным очевидцев, люди продолжают присоединяться к шествию с прилегающих улиц

На проспекте Независимости в Минске во время акции "Марш единства" Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Число участников несанкционированного марша оппозиции в центре Минска приблизилась к показателям прошлой недели.

Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии принимают участие более 100 тыс. человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц.

Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него.

Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, посчитав их сфальсифицированными.