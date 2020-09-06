Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Донбассе.

Он написал в своем фейсбуке в воскресенье вечером, что хочет обсудить с Лавровым ситуацию в Донбассе и пути выхода из нее.

Сьогодні у зоні ООС незаконні збройні формування здійснили провокації, в результаті яких загинув один український воїн... Опубликовано Dmytro Kuleba Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

Ранее украинские военные сообщали, что с начала суток воскресенья противник в Донбассе дважды нарушал режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Кулеба назвал это очевидными попытками сорвать режим прекращения огня и создать "существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом". Он подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

Ранее на этой неделе прошла встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Украинская сторона объявила о договоренностях по разминированию и участках разведения войск. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики опроверг эту информацию и заявил, что на встрече не подписано ни одного документа.