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Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Донбассе.

Он написал в своем фейсбуке в воскресенье вечером, что хочет обсудить с Лавровым ситуацию в Донбассе и пути выхода из нее.

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Опубликовано Dmytro Kuleba Воскресенье, 6 сентября 2020 г.
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Ранее украинские военные сообщали, что с начала суток воскресенья противник в Донбассе дважды нарушал режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Кулеба назвал это очевидными попытками сорвать режим прекращения огня и создать "существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом". Он подчеркнул, что Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

Ранее на этой неделе прошла встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Украинская сторона объявила о договоренностях по разминированию и участках разведения войск. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики опроверг эту информацию и заявил, что на встрече не подписано ни одного документа.

Украина Россия Дмитрий Кулеба Сергей Лавров

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