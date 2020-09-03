Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник опроверг заявление офиса президента Украины о достижении ряда договорённостей по итогам прошедшего накануне заседания ТКГ.

Мирошник заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24", что офис украинского президента "выдает желаемое за действительность".

Он отметил, что представители Луганска и Донецка не будут принимать окончательных решений в рамках переговоров ТКГ до тех пор, пока Киев не приведет в соответствие минским соглашениям постановление Верховной рады Украины о местных выборах, согласно которому они будут проводиться на всей территории страны за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Стороны вели переговоры, обсудили зоны разведения войск, зоны разминирования, одновременное открытие переходов, граничащих с ЛНР, и другие вопросы. Мирошник уточнил, что они не приняли ни одного решения и не подписали ни одного документа.

Накануне по итогам видеоконференции ТКГ в Офисе президента Украины сообщили о достижении ряда договоренностей, в частности согласовании 19 зон разминирования и четырех участков разведения сил от линии соприкосновения в Донбассе.