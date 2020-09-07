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Киев потребовал от Москвы вмешаться в ситуацию в Донбассе

Украина призывает РФ повлиять на ЛНР и ДНР для сохранения перемирия в регионе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Украинская сторона внимательно изучила оба произошедших на днях обстрела украинских позиций в Донбассе и расценивает их как два отдельных, отличающихся друг от друга случая, совершенных с провокационной целью, указывают в Офисе президента Украины.

"Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ОП в понедельник.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не намерена отступать от выполнения договоренностей о прекращении огня в Донбассе, но украинские военные готовы своевременно и решительно реагировать на активность противника.

"Президент крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки на Донбассе. В течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных. Это перемирие показало, что является правильным шагом на пути к достижению мира на Донбассе", - указали в ОП.

Глава государства вновь заявил, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля, о режиме прекращения огня, что доказано Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника, заверил Зеленский.

По результатам специального совещания накануне у президента в связи с обстрелами украинских военных со стороны ЛНР и ДНР были отданы соответствующие приказы, отметили в пресс-службе.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Также Украина приняла неотложные меры, предусмотренные Договоренностью Трехсторонней контактной группы от 22 июля о введении с 27 июля пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействовала координационный механизм реагирования на нарушения перемирия при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте СММ ОБСЕ на Украине.

В ОП напомнили, что накануне представители ТКГ провели внеочередное заседание по сложившейся ситуации. Также представители ТКГ будут собираться и 7 сентября.

Накануне, 6 сентября, украинские военные сообщали, что с начала суток воскресенья противник в Донбассе дважды нарушал режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Украина Донбасс Владимир Зеленский ЛНР ДНР ОБСЕ

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