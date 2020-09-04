Brent подешевела до $43,73 за баррель

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в пятницу, по итогам недели цена нефти может продемонстрировать падение. По мнению экспертов AxiCorp, давление на котировки может оказывать сезонное ослабление спроса на нефть и сообщения о том, что Ирак может не выполнить свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

К 8:28 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,77%), до $43,73 за баррель. За четверг Brent подешевела на $0,36 (0,8%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,37 (0,89%), до $41 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,14 (0,34%).

Минэнерго США сообщило, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.

По данным Bloomberg, Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+. В 2020 году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.