В Туркмении будут сажать в тюрьму уклоняющихся от лечения опасных инфекций

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Власти Туркменистана на фоне угрозы коронавируса COVID-19 приняли поправки в Уголовный кодекс республики, согласно которым лицам, бежавшим из больниц, или уклоняющимся от лечения "опасных инфекционных заболеваний", грозит лишение свободы до двух лет, а в случае повторного нарушения - до пяти лет.

Дополнения в Уголовный кодекс Туркменистана опубликованы в туркменских СМИ. Как говорится в документе, тюрьмой будут наказывать тех, кто злостно уклоняется, бежит из больниц от лечения "признанного опасным инфекционного заболевания эпидемического или пандемического характера", а также тех, кто подвергает других людей опасности заболеть этим недугом.

"Данные деяния, совершенные повторно, или если они привели к смерти человека или к иным тяжким последствиям, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет", - отмечается в законе. Тем, кто будет помогать лицам с опасными инфекционными заболеваниями уклоняться от лечения, грозит тюремное заключение на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, также говорится в документе.

Этот закон был подписан туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым 22 августа 2020 года, отмечают республиканские СМИ.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Туркменистане нет. Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.

"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".

В конце июня МИД Туркменистана назвал "информационным фейком" сообщение посольства США в Ашхабаде, в котором содержится информация о том, что местные жители с симптомами COVID-19 проходят тестирование на коронавирус и помещаются на 14-дневный карантин в инфекционные клиники.

Тогда на сайте посольства США в Ашхабаде было опубликовано сообщение с предупреждением американским гражданам об угрозе здоровью и мерах, призванных защитить здоровье и безопасность сотрудников дипмиссии.

"Хотя нет официальных сообщений о подтвержденных случаях COVID-19 в Туркменистане, посольство США получило сообщения о местных жителях с симптомами COVID-19, которые проходят тестирование на COVID-19 и помещаются на карантин в инфекционные больницы на 14 дней", - говорилось в сообщении.

"Частные лица, которые проходят тестирование на COVID-19 в Туркменистане, могут быть отправлены на принудительный карантин на неопределенное время в выбранное властями учреждение за свой счет и без соблюдения бытовых удобств. Медицинские протоколы не соответствуют стандартам США, а также в прошлом от нескольких граждан США потребовали пройти медицинское обследование, не связанное с COVID-19, но в карантине. Посольство США рекомендует американским гражданам отказываться от любых медицинских процедур, помимо обычных, неинвазивных медосмотров или проверок температуры", - отмечалось в сообщении американского посольства.

"Если от вас требуют пройти карантин, местные власти могут уведомить и не уведомить посольство США. Если вас поместили в карантин, свяжитесь с посольством США", - посоветовали в дипмиссии.

"На данный момент правительство Туркменистана официально не признало случаев заболевания COVID-19 в стране, и может быть не склонно их подтверждать даже в случае выявления заражений", - отметило американское посольство в Ашхабаде.