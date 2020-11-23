В Туркмении ограничили передвижение пожилых, не признавая пандемию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Туркменистана решило упорядочить нецелевое передвижение граждан, чтобы предотвратить завоз и распространение острых инфекционных заболеваний, сообщает информационное агентство ORIENT.

Ограничены поездки по междугородним и межобластным маршрутам для лиц из групп риска, в том числе тех, кто старше 50 лет, и служебные командировки в другие регионы для сотрудников старше 50 лет.

Официально случаев заражения коронавирусом в стране не подтверждалось.

Для профилактики в стране введен масочный режим, до конца года прервано зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и церкви, торговые центры, предприятия сферы культуры и бытового обслуживания.

В ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.