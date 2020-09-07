Меркель не исключила увязки "Северного потока 2" с ситуацией вокруг Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала", - сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт журналистам в Берлине.

Между тем он подчеркнул, что для того, чтобы увязывать обе ситуации вместе, пока слишком рано, поскольку на этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС.

"Слишком рано, чтобы ответить вам точно, только на прошлой неделе мы получили новую информацию", - добавил Зайберт.

Правительство ФРГ в прошлую среду сообщило, что в организме Навального найдены следы отравления боевым веществом группы "Новичок".

После этого сама Меркель заявила, что ситуацию с "Северным потоком 2" и ответом на произошедшее с Навальным не следует увязывать вместе, так как газопровод должен быть достроен.