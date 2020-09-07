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Роспотребнадзор проверил в Томске места пребывания Навального

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Томской области завершило проверку мест, которые Алексей Навальный посетил в Томске перед экстренной госпитализацией 20 августа. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, результаты проверки переданы в прокуратуру.

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Ранее сообщалось, что проверку в Томске проводила и полиция.

Навальному стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в токсикологическую реанимацию в Омске. 22 августа его перевезли спецрейсом в берлинскую клинику Charite.

Соратники политика заявили, что он был отравлен. Омские врачи заявили, что у него диагностировано нарушение углеводного обмена, а следов яда в его организме не нашли ни местные, ни московские лаборатории. Затем они добавили, что у пациента хронический панкреатит, он держал диету, чтобы сбросить вес и что тяжелое состояние мог вызвать стресс и даже отсутствие завтрака.

Берлинские врачи сказали, что Навальный перенес воздействие вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Затем лаборатория бундесвера пришла к выводу, что против него использовали нервно-паралитическое вещество группы "Новичок".

27 августа в МВД заявили, что транспортная полиция с 20 августа проводит доследственную проверку в связи со случившимся. Полицейские, в частности, проверили номер гостиницы, где политик останавливался в Томске, и проверяли места, которые он посещал. Они изъяли около сотни возможных улик, записи с камер видеонаблюдения и назначили больше двух десятков экспертиз.

Заявление юристов Фонда борьбы с коррупцией в СК о преступлении, совершенном в отношении Навального, передано в Западно-Сибирское управление ведомства на транспорте.

Генпрокуратура России запросила у Берлина правовую помощь в связи со случившимся.

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