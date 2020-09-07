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Лондон заказал миллионы доз вакцины от COVID-19 до ее одобрения

Лондон заказал миллионы доз вакцины от COVID-19 до ее одобрения
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Фото: Reuters

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca запустила производство 30 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 по заказу правительства Великобритании, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

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"Мы уже заключили с AstraZeneca контракт на 30 млн доз (вакцины - ИФ), и они уже приступают к производству этих доз, еще до ее одобрения", - заявил Хэнкок в эфире британской радиостанции LBC.

Он добавил, что как только использование вакцины утвердят, "что еще пока не точно", Великобритания "будет готова" вывести вакцину на рынок. "В лучшем случае это произойдет в этом году. Я думаю, что, вероятнее всего, в начале следующего года - в первые несколько месяцев следующего года", - добавил глава британского Минздрава.

При этом Хэнкок добавил, что Лондон закупил серию вакцин и других международных производителей еще "до получения одобрения" на их использование.

AstraZeneca занималась разработкой вакцины совместно с Оксфордским университетом. Ее использование еще не получило одобрения. На данный момент все еще проводят клинические испытания этой вакцины в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

Британское издание The Guardian в свою очередь приводит слова директора оксфордской группы по разработке вакцины Эндрю Полларда, который заявил, что "вполне возможно", что данных клинических испытаний вакцины будет достаточно для того, чтобы представить их регулирующим органам в этом году.

В августе AstraZeneca также начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса COVID-19. В испытаниях препарата принимают участие около 50 волонтеров в Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет.

Между тем во всем мире разрабатывается более ста возможных вакцин от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".

Великобритания AstraZeneca коронавирус

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