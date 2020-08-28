В Великобритании узаконят применение вакцины от COVID-19 до полного лицензирования

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Великобритании намерены пересмотреть действующие нормы, чтобы сделать возможным экстренное применение любой эффективной вакцины от коронавируса COVID-19 до того момента, как она будет полностью лицензирована, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Британское правительство намерено наделить Агентство контроля лекарств и медицинских препаратов правом представлять временное разрешение на использование вакцины прежде, чем это сделает общеевропейский регулятор. До этого момента одобрение европейского органа было обязательно.

"Если мы разработаем эффективные вакцины, то важно сделать так, чтобы они стали доступны для пациентов как можно скорее. Но только в том случае, если соблюдены все строгие стандарты в области безопасности", - сказал заместитель главврача Великобритании Джонатан Ван-Там.

Он отметил, что "Великобритания успешно разрабатывает вакцины, которые, как мы надеемся, помогут спасти жизни, защитить медицинских сотрудников и вернуться к нормальной жизни в будущем".

Ранее в августе англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса COVID-19.

В мире ведется разработка более ста вакцин от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".