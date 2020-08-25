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В Великобритании начались испытания лекарства от коронавируса

В Великобритании начались испытания лекарства от коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса COVID-19, сообщила во вторник газета The Guardian со ссылкой на сообщение компании.

В испытаниях препарата примут участие около 50 волонтеров в Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет. Некоторые из них уже получили дозу нового лекарства. Издание отмечает, что в ходе тестирования эксперты обратят особое внимание на эффективность и реакцию организма на препарат.

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По данным AstraZeneca, которая также занимается разработкой вакцины против коронавируса совместно с учеными Оксфордского университета, препарат под рабочим названием AZD7442 представляет собой комбинацию двух антител, произведенных идентичными иммунными клетками.

"Эти испытания являются важным этапом работы в разработке нашей комбинации идентичных антител с целью профилактики или лечения COVID-19", - приводит издание слова вице-президента биофармацевтического исследования компании Мене Пангалоса.

Он пояснил, что "такая комбинация антител вкупе с запатентованной технологией продления периода полураспада (антител к коронавирусу - ИФ) может повысить эффективность и длительность использования (препарата - ИФ), а также сократить шансы устойчивости вируса".

Между тем во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".

Хроника 09 января – 25 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус AstraZeneca

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