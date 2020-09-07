Латушко объяснил свой отъезд из Белоруссии ультиматумом КГБ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко назвал причиной своего отъезда из Белоруссии давление на него со стороны Комитета государственной безопасности (КГБ).

По словам Латушко, с ним несколько раз пытались выйти на контакт сотрудники КГБ, которые однозначно ставили вопрос о необходимости его выхода из Координационного совета и требовали прекратить критику властей.

"Мне был поставлен ультиматум: или я остаюсь в стране и в отношении меня будет возбуждено уголовное дело или я еще имею возможность покинуть Белоруссию. Я выехал легально, по гражданскому паспорту", - сказал Латушко журналистам в понедельник.

При этом Латушко заявил, что не планирует просить политического убежища ни в Польше, ни в другой стране Европейского союза. "Исхожу из того, что вернусь в Белоруссию в ближайшее время", - отметил он.

На прошлой неделе стало известно, что Латушко поехал в Польшу на экономический форум и собирался отправиться в Литву.

Координационный совет с целью транзита президентской власти в Белоруссии путем проведения новых выборов создали сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.