Латушко посетит Литву, но не планирует там встречу с Тихановской

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Белорусский оппозиционер Павел Латушко планирует побывать не только в Польше, но и в Литве, однако со Светланой Тихановской он встречаться пока не планирует.

"Я нахожусь в Польше, принимаю участие в экономическом форуме. Этот форум объединяет глав крупнейших компаний стран Центральной и Восточной Европы, а также дипломатов и представителей правительств этих стран. Ни в каком багажнике машины я границу не пересекал, а прошел ее вполне официально в международном пункте пропуска", - сказал Латушко "Интерфаксу".

Помимо форума он планирует провести ряд встреч в правительстве Польши, а затем отправится в Вильнюс.

"В Вильнюсе запланирован ряд встреч в министерстве иностранных дел, а также в парламенте. Планирую также встретиться с депутатами Европарламента от Польши и Литвы. Встреча со Светланой Тихановской пока не планировалась", - сказал он.

Кроме того, Латушко займется вопросами организации работы труппы Театра Янки Купалы, которая уволилась после того, как Латушко, как директора театра, отправили в отставку.

"После того как закончится форум и я проведу запланированные встречи, вернусь в Минск", - сказал он.

Ранее в Координационном совете (КС) белорусской оппозиции подтвердили поездку за границу члена президиума КС, экс-министра культуры, экс-дипломата Павла Латушко. "Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель совета Антон Родненков.

Сам Латушко подтвердил изданию "Наша Нива", что находится в Польше. Однако, по его словам, про эмиграцию речь не идет.

Координационный совет с целью транзита президентской власти в Белоруссии путем проведения новых выборов создали сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома "Минского тракторного завода" Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико - Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и бывший дипломат Латушко.

В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

В Бэтой стране с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные результаты выборов, считая их сфальсифицированными. Тихановская через несколько дней после выборов перебралась в Литву.