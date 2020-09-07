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В совете белорусской оппозиции сочли возможной работу без президиума

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Координационный совет белорусской оппозиции не прекращает работу, несмотря на задержания или вынужденный отъезд за границу его руководства, заявил в прямом эфире последний член президиума совета Максим Знак, который не подвергся преследованиям.

"Даже если президиум не сможет работать, у нас есть два механизма: первый - принятие решений в телеграм-чате, второй - доформирование основного состава совета за счет тех, кто подал заявку в расширенный совет", - сказал он.

По его словам, на участие в расширенном составе совета уже подано более пяти тысяч заявок, в ближайшее время основной состав совета будет расширен: "будет доформирован основной состав совета, там будет 110 человек и они смогут оперативно и быстро принимать решения".

В президиуме КС состоит семь человек, в основном составе совета - более 100 человек, в расширенном составе - пять тысяч человек.

Ранее Знак сообщил, что член президиума Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь утром в понедельник. Местонахождение этих сотрудников совета неизвестно.

В свою очередь портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".

Член президиума координационного совета Павел Латушко сообщил "Интерфаксу", что Колесникова, возможно, задержана.

Покинувший Белоруссию Павел Латушко также сообщил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.

Страну покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. В Белоруссии на него заведено уголовное дело, политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и Вероника Цепкало находятся в Варшаве.

Белоруссия Максим Знак

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