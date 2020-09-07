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Посол Украины в Белоруссии вернулся в Минск после консультаций

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в украинском МИД, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе дипмиссии в понедельник.

Ранее о возвращении сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на посольство Украины в белорусской столице.

"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности, развития ситуации непосредственно в Белоруссии, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Белоруссии и России", - сказал Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии отношений Киева и Минска.

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил вызвать посла Кизима на консультации в Киев. Это произошло на фоне скандала с задержанием 29 июля в Белоруссии 32 россиян, которых в Минске назвали бойцами ЧВК "Вагнера".

14 августа стало известно, что Белоруссия передала этих людей России. Киев же требовал экстрадировать 29 из них на Украину по обвинению в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Украина Белоруссия Игорь Кизим

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