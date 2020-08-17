МИД Украины впервые в истории вызвал посла в Минске на консультации

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - говорится в заявлении Кулебы, опубликованном на сайте МИД Украины в понедельник.

Министр напомнил, что в прошлую пятницу, 14 августа, официальный Минск передал задержанных, которых считали членами ЧВК "Вагнера", в Россию.

"Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси", - отметил Кулеба.

"Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - пояснил украинский министр.

Он заверил, что вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины в Белоруссии.

"Пользуясь случаем, хочу напомнить, что в связи с обострением ситуации с безопасностью в Беларуси, МИД Украины уже рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан", - отметил глава МИД Украины.

В министерстве пояснили, что вызов посла на консультации в столицу - одна из форм дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства, в котором этот посол аккредитован.

Ситуация с "вагнеровцами"

14 августа стало известно, что Белоруссия вернула России 32 задержанных, которых в Минске назвали бойцами ЧВК "Вагнер" и на выдачу которых рассчитывала Украина. 15 августа президент Украины Зеленский назвал это решение несправедливым и недружественным. Он также отверг какое-либо вмешательство Украины во внутренние процессы в Белоруссии.

Украина ранее заявляла, что задержанные "вагнеровцы" принимали участие в боевых действиях на востоке страны, а девять из них являются украинскими гражданами. Офис генпрокурора Украины сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о выдаче 28 человек из ЧВК "Вагнер", включая девятерых граждан Украины.

Перед этим, 5 августа, Зеленский подробно обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер". 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными. 9 августа Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным "вагнеровцам"