Посол Украины пожаловался на досмотр на белорусской границе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Украинский посол в Минске Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники осмотрели багажник его автомобиля вопреки Венским конвенциям. В Госпогранкомитете Белоруссии объяснили, что это был не досмотр багажа, а осмотр автомобиля и что международные нормы не были нарушены.

Дипломат в минувшие выходные вернулся в Минск из Киева, куда его отзывали для консультаций в связи с тем, что задержанных в Белоруссии "вагнеровцев" не выдали Украине, а вернули в Россию.

"Въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации", - рассказал Кизим TUT.BY. По его словам, его личная машина подверглась "осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений".

"В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь о Государственной границе", - заявили в Госпогранкомитете.

Таким образом, не было нарушения норм Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, которые запрещают досмотр личного багажа дипломатов и членов их семей, объяснили пограничники.