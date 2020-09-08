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Китай обвинил Индию в провокации со стрельбой в воздух на границе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Западного военного округа КНР Чжан Шуйли сообщил, что китайская сторона потребовала от Индии прекратить провокационные действия ее пограничников на линии фактического контроля в Ладакхе.

Он обвинил индийскую сторону в том, что ее пограничники в ходе конфликта с китайскими открыли огонь в воздух.

"Мы просим индийскую сторону немедленно прекратить опасные действия, расследовать и строго наказать пограничников, которые стреляли, а также гарантировать, что подобные инциденты не повторятся", - говорится в заявлении Чжан Шуйли.

По его словам, китайские пограничники приняли "контрмеры", чтобы стабилизировать ситуацию, однако не уточнил, какие именно.

На прошлой неделе министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом заявил, что ответственность за напряженность на границе между двумя странами в районе Ладакх лежит на Индии. В то же время он сказал, что проблема должна быть решена на основе диалога и консультаций.

Сингх со своей стороны заявил, что в нынешней ситуации "мир и стабильность на границе имеют решающее значение для двусторонних отношений в целом". Он также высказался за диалог на всех уровнях, в том числе военный и дипломатический, для мирного урегулирования проблемы.

Обострение ситуации на линии фактического контроля в Ладакхе началось в мае текущего года, когда, по информации Дели, в столкновении между пограничниками двух стран погибли 20 индийских военных.

Индия также обвиняла Китай в провокациях со стороны китайских военных в конце августа. Китай утверждал, что линию контроля пересекали индийские войска.

Китай Индия Ладакх

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