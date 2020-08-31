Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:10Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

Индия обвинила Китай в провокации на границе в спорном районе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Индии в понедельник обвинило китайских военных в провокационных действиях в приграничном районе Ладакх, которые, по мнению Дели, были направлены на то, чтобы изменить статус территории, сообщает агентство Associated Press.

В миреИндия торопится закупить российское вооружение из-за обострения отношений с Пакистаном и КНРИндия торопится закупить российское вооружение из-за обострения отношений с Пакистаном и КНРЧитать подробнее

По данным Минобороны Индии, "китайская Народно-освободительная армия в субботу совершила провокационные перемещения, чтобы изменить статус-кво, и нарушила консенсус, достигнутый во время дипломатических и военных встреч".

В свою очередь "индийские военные предприняли меры, чтобы усилить свои позиции и воспрепятствовали намерениям Китая в одностороннем порядке изменить расстановку сил".

Кроме того, в заявлении отмечается, что представители военного командования с обеих сторон провели встречу в понедельник на границе, чтобы решить проблемные вопросы. Индия подчеркнула, что со своей стороны она привержена диалогу, но также намерена защищать свою территориальную целостность.

В апреле этого года Индия обвинила Китай в нарушении китайскими военнослужащими китайско-индийской границы в районе северо-восточного индийского района Ладакх. С тех пор обстановка на границе напряженная. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы в упомянутом районе.

Территориальные споры между Китаем и Индией в 1962 году привели к китайско-индийской пограничной войне.

Индия Китай

Новости по теме

Новости

Четверо погибли при столкновении авто и БТР войск США в Южной Корее

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 августа

Трамп сообщил о "замечательном разговоре" с Абэ, покидающим пост премьера Японии

Трамп сообщил о "замечательном разговоре" с Абэ, покидающим пост премьера Японии

Трамп уверен, что остановить насилие в городах можно только силой

В генштабе Белоруссии увидели усиление военного потенциала НАТО на границе

Число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140

Власти Армении заявили о переговорах с Россией по закупке Су-30СМ

Власти Армении заявили о переговорах с Россией по закупке Су-30СМ

Лукашенко находился во Дворце Независимости во время воскресной акции

Лукашенко находился во Дворце Независимости во время воскресной акции

Нетаньяху сообщил о налаживании контактов с арабскими странами

В Минске активисты стали уходить с площади перед резиденцией Лукашенко

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');