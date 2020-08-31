Индия обвинила Китай в провокации на границе в спорном районе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Индии в понедельник обвинило китайских военных в провокационных действиях в приграничном районе Ладакх, которые, по мнению Дели, были направлены на то, чтобы изменить статус территории, сообщает агентство Associated Press.

По данным Минобороны Индии, "китайская Народно-освободительная армия в субботу совершила провокационные перемещения, чтобы изменить статус-кво, и нарушила консенсус, достигнутый во время дипломатических и военных встреч".

В свою очередь "индийские военные предприняли меры, чтобы усилить свои позиции и воспрепятствовали намерениям Китая в одностороннем порядке изменить расстановку сил".

Кроме того, в заявлении отмечается, что представители военного командования с обеих сторон провели встречу в понедельник на границе, чтобы решить проблемные вопросы. Индия подчеркнула, что со своей стороны она привержена диалогу, но также намерена защищать свою территориальную целостность.

В апреле этого года Индия обвинила Китай в нарушении китайскими военнослужащими китайско-индийской границы в районе северо-восточного индийского района Ладакх. С тех пор обстановка на границе напряженная. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы в упомянутом районе.

Территориальные споры между Китаем и Индией в 1962 году привели к китайско-индийской пограничной войне.