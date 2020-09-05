Минобороны КНР назвало Индию ответственной за напряженность на границе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом заявил, что ответственность за напряженность на границе между двумя странами в районе Ладакх лежит на Индии, сообщили китайские СМИ в субботу со ссылками на источник в китайской делегации.

Переговоры министров состоялись накануне в рамках встречи в Москве глав оборонных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества независимых государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Вэй Фэнхэ сказал, что в последнее время отношения между двумя армиями сильно пострадали из-за пограничных проблем. Важно, чтобы оба министра обороны провели откровенный обмен мнениями по этим вопросам. Причины и правда, вызвавшие нынешнюю напряженность на китайско-индийской границе, ясны, ответственность лежит исключительно на индийской стороне", - цитируют СМИ заявление одного из источников.

По его словам, китайский министр подчеркнул: "Ни один сантиметр территории Китая не может быть потерян, китайская армия полна решимости, способна и уверена в сохранении суверенитета и территориальной целостности страны".

В то же время он Вэй Фэнхэ сказал, что эта проблема должна быть решена на основе диалога и консультаций.

Он выразил пожелание, чтобы индийская сторона неукоснительно выполняла ряд договоренностей, достигнутых между сторонами, эффективно укрепляла контроль над своими войсками, не пересекала нынешнюю фактическую линию контроля, не предпринимала никаких действий, которые могли бы спровоцировать обострение ситуации, воздерживалась от распространения негативной информации.

По сообщениям китайских СМИ, Сингх заявил, что в нынешней ситуации "мир и стабильность на границе имеют решающее значение для двусторонних отношений в целом". Он также высказался за диалог на всех уровнях, в том числе военный и дипломатический, для мирного урегулирования проблемы.

Минобороны Индии по окончании встречи сообщило в твиттере, что она продолжалась 2 часа 20 минут, но не привел деталей.

Обострение ситуации на линии фактического контроля в Ладакхе началось в мае текущего года, когда, по информации Дели, в столкновении между пограничниками двух стран погибли 20 индийских военных.

Индия также обвинила Китай в "провокациях" со стороны китайских военных в конце августа. Китай эти сообщения решительно отверг, заявив, что линию контроля пересекли индийские войска.