Украина подтвердила приезд двоих белорусских оппозиционеров

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что в страну въехали двое членов координационного комитета белорусской оппозиции - Антон Родненков и Иван Кравцов. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал во вторник агентству "Интерфакс", что Родненков и Кравцов в "проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяющим порядок пересечения государственной границы".

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