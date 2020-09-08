Украина подтвердила приезд двоих белорусских оппозиционеров
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что в страну въехали двое членов координационного комитета белорусской оппозиции - Антон Родненков и Иван Кравцов. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал во вторник агентству "Интерфакс", что Родненков и Кравцов в "проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяющим порядок пересечения государственной границы".
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