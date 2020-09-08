Власти Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский сказал журналистам, что Родненков, Кравцов и Колесникова 8 сентября около 4:00 пытались выехать из страны через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. По его словам, "с учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы" на этом участке была усилена охрана и были выставлены дополнительные пограничные наряды.

Он отметил, что "Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы".

"Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - уточнил Бычковский.

Накануне утром в координационном совете белорусской оппозиции сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов не выходят на связь. Очевидцы рассказали TUT.BY, что Колесникову посадили в микроавтобус в центре Минска и увезли в неизвестном направлении.

Ранее во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что все трое проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Источник "Интерфакса" в окружении оппозиционеров предположил, что их доставили на границу из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, но Колесникову задержали при попытке пересечь границу. По словам собеседника агентства, Колесникова, Родненков и Кравцов не планировали уезжать за границу.

Колесникова, Кравцов и Родненков в настоящее время недоступны. При попытке дозвониться Родненкову отвечает автоответчик на украинском языке. В ответ на попытки дозвониться до Колесниковой срабатывает автоответчик одного из российских мобильных операторов.