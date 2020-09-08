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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Заразившемуся COVID-19 Берлускони стало лучше

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, заразившийся коронавирусом на прошлой неделе, все ближе к выздоровлению, сообщил во вторник его лечащий врач Альберто Дзангрилло.

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"Сегодня мы можем подтвердить, что клиническая картина постоянно улучшается", - приводят итальянские СМИ слова Дзангрилло. Он также отметил, что "все (медицинские - ИФ) показатели (состояния Берлускони - ИФ) обнадеживают".

83-летнего Берлускони лечат в клинике Сан-Рафаэль в Милане, куда он был госпитализирован на прошлой неделе.

Коронавирус выявили у Берлускони и у двух его детей - у 36-летней дочери Барбары и у 31-летнего сына Луиджи, а также у его подруги Марты Фашины, после того, как они вернулись из отпуска на вилле в Сардинии.

Италия Сильвио Берлускони коронавирус

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