Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 28 902 753+143 717

Берлускони выписался из больницы после COVID-19

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, лидер партии "Вперед, Италия", выписался из больницы в Милане, переболев коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ANSA. Он проведет несколько дней в самизоляции дома, пока не получит второй отрицательный тест.

Пандемия коронавируса

Политик провел в больнице 12 дней. По его словам, тяжелее всего ему было первые три дня. Болезнь он назвал самым тяжелым испытанием за всю жизнь и призвал всех ответственно относиться к себе и своим близким.

О том, что Берлускони заразился коронавирусом, стало известно 2 сентября. В ночь на 4 сентября ему стало хуже и его положили в больницу Сан-Раффале, как тогда сообщалось, из предосторожности и для дополнительного обследования.

Берлускони 83 года.

Коронавирус также выявили у двух его детей и подруги. Они все отдыхали на его вилле на Сардинии.

Опустевшая Италия

13
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
Хроника 09 января – 14 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Сильвио Берлускони Сардиния Милан Италия коронавирус

Новости по теме

Новости

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального
Навальный попал в больницу

Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Навальный попал в больницу

Бывший посол Германии допустил выход ФРГ из "Северного потока 2"

Архиепископа Кондрусевича лишили белорусского паспорта

Тихановская сочла незаконными возможные договоренности Путина и Лукашенко

Тихановская сочла незаконными возможные договоренности Путина и Лукашенко
Пандемия коронавируса

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом
Навальный попал в больницу

ФРГ получила подтверждение отравления Навального "Новичком" от независимых лабораторий

ФРГ получила подтверждение отравления Навального "Новичком" от независимых лабораторий

Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ

Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

СМИ сообщили о подготовке Ираном покушения на посла США в ЮАР

СМИ сообщили о подготовке Ираном покушения на посла США в ЮАР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');